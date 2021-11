Ituano vence e vai à final da Série C; Criciúma conquista acesso para a Série B

O Ituano confirmou a liderança do Grupo C ao vencer por 3 a 1 o Botafogo-PB, neste sábado à tarde, no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela sexta rodada da segunda fase. Com isso, o time paulista vai decidir o título da Série C do Campeonato Brasileiro contra o Tombense, líder do Grupo D. O Criciúma conquistou a segunda vaga de acesso ao vencer o Paysandu, por 1 a 0, em Belém (PA), e voltará a disputar a Série B em 2022.

Com estes resultados, o Ituano terminou a fase com 13 pontos e o Criciúma com nove, superando o Botafogo-PB, com oito. O Paysandu já estava eliminado e somou dois pontos após a rodada final.

O Ituano vai decidir o título em dois jogos contra o Tombense, que também já garantiu o acesso pelo Grupo D. A segunda vaga será definida nos jogos de domingo e três times têm chances: Novorizontino, Manaus e Ypiranga-RS.

Em Itu, o Ituano confirmou seu favoritismo. Fernandinho marcou dois gols no primeiro tempo, mas o visitante descontou no começo da etapa final com Luã Lúcio. O experiente Gerson Magrão completou o placar a favor do time paulista, que acabou ajudando também o Criciúma que torcida por uma derrota do time paraibana.

Em Belém, o Criciúma fez seu papel ao vencer o Paysandu por 1 a 0, com gol de Henan, de cabeça, aos nove minutos do segundo tempo. Rebaixado em 2019, o Criciúma volta à Série B.

Os outros dois jogos, ambos do Grupo D, que irão fechar a sexta rodada acontecem no domingo, às 16h. Novorizontino e Manaus se enfrentam no estádio Jorge Ismael de Biasi, onde quem vencer ficará com o acesso, enquanto o Ypiranga-RS corre por fora e duelo contra o líder Tombense, fora de casa, no Estádio Almeidão, em Tombos.

Confira os jogos da sexta rodada da Série C:

SÁBADO

Paysandu-PA 0 x 1 Criciúma-SC

Ituano-SP 3 x 1 Botafogo-PB

DOMINGO

16h

Novorizontino-SP x Manaus-AM

Tombense-MG x Ypiranga-RS