Ituano vence em casa e encosta nos líderes na Série D

Além de ganhar, o Ituano viu um concorrente direto tropeçar neste sábado. O Maringá foi a Cabo Frio e perdeu para o lanterna Cabofriense por 2 a 1, ficando estacionado nos sete pontos, ainda em segundo lugar no Grupo 7 - o líder da chave é o Brasil, com nove pontos, que folgou nesta sexta rodada.

No Grupo 6, o confronto entre os líderes Luziânia e Operário terminou 0 a 0, o que deixou ambos com os mesmos 10 pontos. E no Grupo 1, o Princesa do Solimões ganhou em casa do São Raimundo, por 2 a 0, e subiu para a vice-liderança, agora com 10 pontos, apenas um atrás do líder Rio Branco.

Confira os resultados deste sábado na Série D:

Ituano 1 x 0 Guarani

Luziânia 0 x 0 Operário

Princesa do Solimões 2 x 0 São Raimundo

Cabofriense 2 x 1 Maringá