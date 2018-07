Ituano vence, mas outros clubes paulistas perdem pela Série D

Dos três times paulistas que participaram, neste domingo, da terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D - a quarta divisão nacional - apenas o Ituano se deu bem. Mesmo em Santa Catarina, venceu o Metropolitano-SC por 1 a 0. Este foi o placar que o XV de Piracicaba perdeu para o Operário-PR, no Paraná, enquanto que a Portuguesa caiu diante do Villa Nova-MG, em Minas Gerais.

A vitória deixou o Ituano com seis pontos no Grupo A17, só perdendo a liderança para o São José-RS pelo saldo de gols: 5 a 1. O time gaúcho foi até o Paraná e ganhou do PSTC-PR por 3 a 1. Paranaenses e o Metropolitano têm três pontos cada.

No Grupo A15, o XV de Piracicaba sofreu a sua segunda derrota. Caiu em Ponta Grossa (PR) diante do Operário por 1 a 0. O time paulista tem três pontos, em terceiro lugar, ao lado do São Paulo-RS, com os mesmos três pontos e campanha idêntica. O Brusque-SC lidera com seis pontos após vencer, por 3 a 1, o São Paulo gaúcho.

A situação mais delicada é a da Portuguesa, que perdeu por 2 a 1 para o Villa Nova, em Nova Lima (MG), na região metropolitana de Belo Horizonte. A equipe paulista só tem três pontos, em último lugar. O Bangu-RJ perdeu em casa para a Desportiva-ES por 1 a 0, mas lidera com seis. Tanto capixabas quanto mineiros somam quatro pontos cada.

EQUILÍBRIO - Esta foi a última rodada do primeiro turno e confirmou o equilíbrio de forças entre os seus participantes. O maior placar neste domingo foi a goleada do Atlético Acreano-AC sobre o Real Desportiva-RO por 5 a 0. Depois, a vitória do Murici-AL sobre o Sergipe-SE por 3 a 0.

Como se trata de uma competição rápida - apenas seis rodadas -, os classificados devem ser definidos só na última rodada. Além dos líderes de cada grupo, vão avançar os 15 melhores vice-líderes, em um total de 32 clubes. No momento, apenas um dos 68 participantes têm os nove pontos e 100% de aproveitamento. É o Atlético Acreano, que lidera o Grupo A1.

A terceira rodada vai ser fechada nesta segunda-feira com três jogos. A quarta vai ser disputada no próximo final de semana, marcando o início do returno dentro dos grupos.

Confira a 3.ª rodada da Série D do Brasileiro:

Sábado

São Bernardo-SP 2 x 0 Foz do Iguaçu-PR

Luziânia-DF 5 x 0 Sete de Dourados-MS

Espírito Santo-ES 0 x 1 Caldense-MG

Altos-PI 1 x 2 Santos-AP

Red Bull Brasil-SP 0 x 1 Boavista-RJ

Audax-SP 0 x 1 URT-MG

Domingo

Villa Nova-MG 2 x 1 Portuguesa-SP

Operário-PR 1 x 0 XV de Piracicaba-SP

Metropolitano-SC 0 x 1 Ituano-SP

Bangu-RJ 0 x 1 Desportiva-ES

Tocantins-TO 1 x 0 Cordino-MA

Maranhão-MA 1 x 0 Guarany-CE

América-PE 1 x 0 Globo-RN

Guarani-CE 1 x 0 Parnahyba-PI

Central-CE 1 x 1 Juazeirense-BA

Fluminense-BA 0 x 0 Campinense-PB

Itabaiana-SE 2 x 1 Atlético-PE

Murici-AL 3 x 0 Sergipe-SE

Itumbiara-GO 1 x 1 Portuguesa-RJ

Brusque-SC 3 x 1 São Paulo-RS

Novo Hamburgo-RS 2 x 1 Inter de Lages-SC

Fast Club-AM 1 x 1 Gurupi-TO

São Francisco-PA 1 x 0 São Raimundo-RR

Potiguar-RN 0 x 2 River-PI

Sousa-PB 1 x 1 Coruripe-AL

Comercial-MS 1 x 3 Ceilândia-DF

PSTC-PR 1 x 3 São José-RS

Atlético Acreano-AC 5 x 0 Real Desportivo-RO

Sinop-MT 2 x 2 Anápolis-GO

Genus-RO 1 x 2 Rio Branco-AC

Baré-RR 0 x 1 São Raimundo-PA

Segunda-feira

19 horas

América-RN x Jacobina-BA

19h30

Aparecidense-GO x União-MT

20h30

Trem-AP x Princesa do Solimões-AM