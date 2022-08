Ituano vence o Novorizontino com golaço de Rafael Elias em duelo paulista pela Série B

Ituano e Novorizontino fizeram um movimentado confronto paulista na noite desta sexta-feira, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Jogando em casa, no estádio Novelli Júnior, o Ituano levou a melhor e venceu por 1 a 0, com golaço de Rafael Elias em falta ensaiada. Os visitantes tiveram duas grandes chances para empatar, mas pararam em excelente atuação do goleiro Jefferson Paulino.

Com a vitória, o Ituano aparece em nono lugar, com 33 pontos, e se aproximou do pelotão que ainda sonha com o G-4 - zona de acesso. O Novorizontino permanece com 31 pontos, em 12º lugar.

Mesmo com o frio de 11º C, que obrigou os jogadores do Novorizontino a usarem cobertores no banco de reservas, a partida começou movimentada, mas com poucas chances. Os times alternaram na produção ofensiva e o gol só saiu nos acréscimos. Aos 47 minutos, o Ituano teve falta perigosa e Rafael Elias e Kaio foram para a bola. Rafael tinha isolado uma cobrança menos de dez minutos antes. Mesmo assim, Kaio só rolou para o companheiro, que desta vez acertou em cheio e marcou um golaço. Rafael Elias chegou a dez gols e divide artilharia do clube em uma única edição da Série B com Rômulo, que chegou à marca em 2004.

Na volta para o intervalo, o jogo seguiu bem disputado, mas o Novorizontino tentou se atirar mais ao ataque. E levou muito perigo com Vinícius Leite, que recebeu na entrada da área, pela esquerda, e chutou de primeira. A bola tinha endereço certo, mas Jefferson Paulino fez grande defesa. Depois da cobrança de escanteio, Ronald também arriscou e levou perigo, mas a bola passou por cima.

Na parte final, o Novorizontino teve outra grande oportunidade. Após boa jogada de Vinícius Leite pela esquerda, Quirino cabeceou na pequena área, mas Jefferson Paulino fez outro verdadeiro milagre. A bola ainda bateu em Ronaldo e o lateral Mário Sérgio salvou praticamente em cima da linha. A sorte ajudou nesta importante vitória.

O Novorizontino é o primeiro a voltar a campo pela 26ª rodada e terá um novo confronto paulista. Na próxima quinta-feira, às 21h30, recebe a Ponte Preta, no estádio Jorge de Biasi, em Novo Horizonte (SP). No dia seguinte, às 19h, o Ituano estará em Porto Alegre (RS), onde enfrenta o Grêmio.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 1 X 0 NOVORIZONTINO

ITUANO - Jefferson Paulino; Kaio (Raí Ramos), Lucas Dias, Carlão e Mário Sérgio; Rafael Pereira (Vinícius Jaú), Caíque e Lucas Siqueira; Aylon (Léo Santos), Rafael Elias (Chrigor) e Gabriel Barros (Léo Ceará). Técnico: Carlos Pimentel.

NOVORIZONTINO - Lucas Frigeri; Willean Lepo (Cléo Silva), Joílson, Ligger e Romário; Jhony Douglas (Barba), Danielzinho e Rômulo (Vinícius Leite); Douglas Baggio (Quirino), Ronaldo e Ronald (Lucas Tocantins). Técnico: Rafael Guanaes.

GOL - Rafael Elias aos 47 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Marielson Alves Silva (BA).

CARTÕES AMARELOS - Kaio e Léo Ceará (Ituano). Cléo Silva, Jhony Douglas e Quirino (Novorizontino).

RENDA - R$ 13.620,00.

PÚBLICO - 1.083 pagantes.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).