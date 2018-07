Ituano vence por 2 a 1 e deixa a lanterna para o XV de Piracicaba

PIRACICABA - No duelo dos piores times do Campeonato Paulista até aqui, o Ituano levou a melhor sobre o XV de Piracicaba, vencendo por 2 a 1, mesmo tendo atuado dentro do Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba, neste domingo à tarde, pela décima rodada. O tropeço em casa empurrou o XV para a lanterna, com apenas cinco pontos, enquanto a vitória alavancou o Ituano, que ganhou cinco posições, saindo da lanterna para a 15.ª posição, com oito pontos e fora da zona de descenso.

Os dois times vinham de derrotas e tinham a consciência de que travavam um "duelo de seis pontos" contra o descenso à Série A-2. Em casa, o XV de Piracicaba foi melhor. Bem armado pelo técnico Estevam Soares, dominou as ações em campo e criou boas chances de gol. Mas cometeu a mesma falha de jogos anteriores: perdeu muitos gols. Pelo menos duas chances foram claras. Numa cabeçada de Diguinho, aos 19 minutos, e num chute da pequena área de Adilson, aos 40 minutos, mas para fora.

O Ituano se armou na defesa para jogar no erro do adversário. Para vencer iria precisar mostrar eficiência. E conseguiu abrir o placar aos 45 minutos. Após cruzamento, Kleyton Domingues subiu mais do que o zagueiro Marcus Vinícius e mandou a bola para as redes de cabeça.

No segundo tempo, o panorama foi o mesmo. Ricardinho perdeu uma chance incrível para o XV, aos oito minutos, quando entrou livre na área, driblou o goleiro Roberto e demorou para chutar, sendo travado. A falta de tranquilidade, principalmente nas finalizações, era evidente entre os jogadores do XV.

O Ituano continuava cirúrgico. Aos 19 minutos, numa cobrança de falta, Anderson Salles enganou o goleiro Wanderson, batendo no seu contrapé. No desespero, o XV ainda diminuiu com Tiago Luis, que testou o cruzamento de Jonathan Cafu. Depois disso, o XV ainda buscou o empate, mas não conseguiu.

Na quarta-feira à noite, pela 11.ª rodada, o Ituano vai sair para jogar fora de casa diante do Mirassol, enquanto o Ituano vai receber o Paulista em Itu.

XV DE PIRACICABA 1 X 2 ITUANO

XV DE PIRACICABA - Wanderson; André Cunha (Jonathan Cafu), Marcus Vinicius, Glauber e Edu Silva (Givanildo); Adilson Goiano, Marcus Lima, Diguinho e Ricardinho (Marlon); Tiago Luis e Adilson. Técnico - Estevam Soares.

ITUANO - Roberto; Jancarlos, Thiago Gomes, Vítor Hugo e Alex (Alemão); Anderson Salles, Rodrigo Costa, Alan Mota e Kleyton Domingues; Chapinha (Adailton) e Jefferson Luis (Tiago Bezerra). Técnico - Roberto Fonseca.

Gols - Kleyton Domingues, aos 45 minutos do primeiro tempo; Anderson Salles, aos 19 e Tiago Luís, aos 35 do segundo.

Árbitro - Maurício Antônio Fioretti.

Cartões amarelos - Alan Mota, Diguinho, Adailton e Rodrigo Costa.

Renda - R$ 44.098,56.

Público - 2.484 pagantes.

Local - Estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba.