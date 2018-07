Ituano vence Santo André e fica a um empate do Troféu do Interior

O Ituano saiu na frente na briga pelo título do Troféu do Interior. Na tarde desta sexta-feira, feriado de Tiradentes, o clube recebeu o Santo André no estádio Novelli Júnior, em Itu, pelo jogo de ida da final, e venceu por 1 a 0, resultado que lhe dá vantagem de empate na partida da volta.

Os times voltam a se enfrentar na decisiva partida na próxima sexta-feira, às 21 horas, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Qualquer empate dá o título ao time de Itu. Para ser campeão, o clube do ABC precisa de uma vitória por dois gols de diferença. Se vencer por um gol, então o vencedor sairá das cobranças de penalidades. O time que conquistar o troféu embolsará R$ 360 mil e ainda levará a vaga na Copa do Brasil de 2018.

Os dois times entraram em campo nesta sexta em ritmo de feriado. As jogadas de perigo foram poucas e os goleiros só passaram a trabalhar a partir dos 17 minutos. O Santo André invadiu a área adversária e a bola foi rolada para trás. Renato chegou chutando forte, mas errou o alvo e jogou para fora.

Nos últimos cinco minutos da etapa inicial, o time visitante foi com tudo para o ataque e fez uma blitz na defesa do Ituano. Quando a partida já se encaminhava para o intervalo, o goleiro Fábio precisou aparecer para salvar. Aos 45 minutos, o cruzamento chegou até Henan, que chutou para grande defesa do camisa 1. No rebote, o artilheiro acertou a trave direita.

O Ituano voltou com uma nova postura para o segundo tempo e foi recompensado com um gol logo aos três minutos. Rodrigo Celeste apareceu de surpresa pela ponta direita e chutou rasteiro cruzado. O goleiro Roberto não conseguiu defender e a bola chegou até Ronaldo, que completou de carrinho para o fundo das redes.

O Santo André tentou responder logo aos seis minutos. Claudinho lançou Henan, que ficou de frente para o gol. O chute, porém, não saiu como ele desejava e Fábio fez grande defesa, espalmando em escanteio.

A melhor oportunidade, porém, foi do Ituano e novamente com Ronaldo. O atacante recebeu passe açucarado de Claudinho e ficou de frente para o gol. Tentou o chute no canto, mas a bola foi para fora.

FICHA TÉCNICA:

ITUANO - Fábio; Edson, Naylhor, Lima e Peri; Rodrigo Celeste, Walfrido (Dener depois Renan), Lucas Crispim e Bassani; Claudinho (Baralhas) e Ronaldo. Técnico: Roque Júnior.

SANTO ANDRÉ - Roberto; Cicinho, Diogo Borges, Leonardo e Gilberto Jesus; Renato, Dudu Vieira, Serginho (Diogo Orlando) e Guilherme Garré (David Ribeiro); Claudinho e Henan. Técnico: Sérgio Soares.

GOL - Ronaldo, aos três minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Crispim e Naylhor (Ituano); Claudinho, Leonardo, Renato e Serginho (Santo André).

ÁRBITRO - Alessandro Darcie.

RENDA - R$ 27.180,00.

PÚBLICO - 3.063 pagantes.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).