Ituano x Corinthians: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Copinha

Ituano e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo. A partida valerá a liderança do Grupo 17 da Copinha, já que ambas as equipes estão classificados para a próxima fase.

Ituano x Corinthians terá transmissão do SporTV e da ESPN Brasil. O Corinthians entra em campo com a vantagem do empate, por ter melhor campanha. Os dois times estão com seis pontos, mas o time alvinegro leva vantagem no número de gols marcados (7 contra 6). Os classificados do Grupo 17 pegarão os times que avançaram no Grupo 18 (1 x 2 e 2 x 1). O Grupo 18 tem o Red Bull como líder com quatro pontos, seguido pelo Porto-PE (4), Paulista (2) e Vila Nova (0).

Na primeira rodada, o Corinthians venceu o Capital-TO por 3 a 2 e o Ituano fez 2 x 0 no Sinop. Na segunda rodada, o time paulistano goleou o Sinop por 4 a 1 e o Ituano bateu o Capital por 4 a 2.