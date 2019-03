Ituano x Corinthians: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Paulista

Ituano e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), com o objetivo de garantirem a liderança de suas chaves no Campeonato Paulista. As duas equipes já estão classificadas. O time do interior tenta garantir a ponta do Grupo D, do São Paulo. Os comandados e Fábio Carille lutam pelo primeiro lugar no Grupo C.

Onde assistir ao vivo Ituano x Corinthians?

A partida será transmitia apenas pelo pay-per-view. O Corinthians tem como concorrente pela liderança a Ferroviária, o outro time classificado de seu grupo. O atual bicampeão paulista tem 18 pontos e um gol de saldo. O concorrente direto tem 17 pontos, mas um saldo melhor: três gols. A equipe de Araraquara pega o Novorizontino também fora de casa.

O Ituano lidera o Grupo D, do São Paulo, com 17 pontos, mas apesar de estar classificado, precisa confirmar o primeiro posto da chave. Para isso, depende só de um empate. O São Paulo, que enfrenta o São Caetano fora de casa, está três pontos atrás, mas pode tirar a liderança se vencer e o adversário direto perder.

Carille não confirmou a escalação do Corinthians. As principais dúvidas estão no setor ofensivo. A única baixa é a do lateral-direito Fagner, convocado para a seleção brasileira. Michel Macedo será seu substituto. A provável escalação contará com: Cássio; Michel Macedo, Henrique, Pedro Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Richard e Jadson; Pedrinho (Vagner Love), Boselli e Clayson.