Ituano x Santos: como assistir ao vivo ao confronto pela TV

Time de melhor campanha no Campeonato Paulista, o Santos entra em campo neste domingo, para encarar o Ituano, às 19h (horário de Brasília), no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela quinta rodada do estadual.

Onde assistir ao vivo Ituano x Santos?

O dueo terá a transmissão do Premiere e tempo real do Estado. A equipe comandada por Jorge Sampaoli tem 100% de aproveitamento e lidera o Grupo A, com 12 pontos. O Ituano iniciou a rodada como terceiro colocado do Grupo D, com quatro pontos.

Na última rodada, o time santista foi até Bragança Paulista e, sem dificuldades, derrotou o Bragantino por 4 a 1. O Ituano não conseguiu ter a mesma força e acabou perdendo por 2 a 1 para a Ferroviária, em Araraquara.

Veja os últimos resultados do Santos

31/01 Bragantino 1 x 4 Santos - Paulista

27/01: Santos 2 x 0 São Paulo - Paulista

4/01: São Bento 0 x 4 Santos - Paulista

19/01: Santos 1 x 0 Ferroviária - Paulista

13/01: Corinthians 1 x 1 Santos - Amistoso

Próximos jogos do Santos

03/02 Ituano (F) - Paulista

06/02 Altos-PI (F) - Copa do Brasil

09/02 Mirassol (C) - Paulista

12/02 River Plate-URU (F) - Sul-Americana

18/02 Guarani (C) - Paulista