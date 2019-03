Ituano x São Paulo: onde assistir ao vivo e horário do jogo

Ituano e São Paulo vão decidir vaga para a semifinal do Campeonato Paulista nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), no Estádio Novelli Júnior, em Itu. Trata-se da partida de volta das quartas de final do Estadual. Quem passar se classifica para a semifinal da competição.

Ituano e São Paulo terá transmissão do Premiere e minuto a minuto do Estado. O duelo é decisivo. No confronto de ida, o São Paulo levou a melhor ao bater o rival de Itu por 2 a 1. Joga, portanto, pelo empate. Se perder por diferença de um gol, a decisão vai para os pênaltis. Não haverá prorrogação.

O São Paulo se classificou na última rodada da primeira fase, ao empatar com o São Caetano. O Ituano foi primeiro da chave, por isso ganhou o direito de jogar a segunda partida em casa. O Ituano terminou a etapa classificatória com derrota por 1 a 0.