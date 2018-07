Ituiutaba é o primeiro a garantir acesso na Série C

Na primeira partida do confronto, realizada em Chapecó (SC), as duas equipes empataram por 1 a 1. Assim, o Ituiutaba garantiu sua classificação pelo critério de desempate, por ter feito gol fora de casa. Agora, o time mineiro aguarda a definição de seu rival nas semifinais da Série C: Macaé ou Criciúma.

No outro jogo deste sábado, na abertura do confronto pelas quartas de final da Série C, o ABC conseguiu um grande resultado ao ganhar fora de casa do Águia, por 1 a 0, no Estádio Zinho de Oliveira, em Marabá (PA). Agora, o time potiguar precisa apenas de um empate no dia 24 de outubro, em Natal, para avançar.

Confira os resultados deste sábado na Série C:

Águia (PA) 0 x 1 ABC (RN)

Ituiutaba (MG) 0 x 0 Chapecoense (SC)