Ituiutaba faz história na Série B e ganha do São Caetano

Com mais um tropeço, o time do ABC paulista se encontra na 18.ª colocação, com apenas um ponto e pode perder mais posições no complemento da rodada neste sábado. Enquanto isso, o Ituiutaba se reabilitou e chegou aos três pontos, subindo para o quarto lugar. Essa foi a primeira vitória da história do time mineiro na Série B. No ano passado, disputou a Série C.

Enquanto alguns torcedores ainda entravam no estádio, o Ituiutaba surpreendeu a todos e abriu o placar logo no primeiro minuto. Após falta de longa distância, o goleiro Luiz acabou defendendo no reflexo e espalmou nos pés de Paulão, que livre de marcação estufou as redes adversárias. Atrás do marcador, o São Caetano tentava esboçar uma reação, mas sentia falta de um armador e não conseguia escapar da forte marcação do time mineiro.

Atrás no placar, o São Caetano voltou mais ofensivo para o segundo tempo com a entrada do artilheiro Eduardo na vaga de Antônio Flávio. No começo, os donos da casa até tentaram assustar o goleiro Luiz Henrique, mas tinham dificuldade em escapar da marcação adversária.

A situação se complicou ainda mais com as expulsões do zagueiro Thiago Martinelli e do volante Souza. Com dois a mais em campo, o Ituiutaba achou tempo para fazer o segundo gol. Aos 45 minutos, Marco Antônio aplicou um chapéu em Augusto Recife, cortou um zagueiro e bateu forte, sem chances para Luiz.

O São Caetano volta a campo na próxima terça contra o Bragantino, às 21 horas, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela terceira rodada da Série B. O Ituiutaba terá oito dias de descanso, enfrentando o Vila Nova apenas no próximo dia 4 (sábado), às 21 horas, no estádio Melão, em Varginha (MG).

Ficha técnica

São Caetano 0 x 2 Ituiutaba

São Caetano - Luiz; Artur, Tiago Martinelli, Eli Sabiá e Bruno Recife; Souza, Ricardo Conceição (Geovane), Augusto Recife e Aílton; Antônio Flávio (Eduardo) e Nunes (Walter Minhoca). Técnico: Márcio Goiano.

Ituiutaba - Luiz Henrique; Jackson, Cassiano, Thiago Carvalho e Júlio César Santos; Olívio, Claudinei, Jean Cléber (Zaqueu) e Júlio César (Marco Antônio); Paulão e Marconi (Igor). Técnico: Nedo Xavier.

Gols - Paulão, a 1 minuto do primeiro tempo; Marco Antônio, aos 45 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Eli Sabiá, Augusto Recife e Ailton (São Caetano); Cassiano e Claudinei (Ituiutaba).

Cartões vermelhos - Tiago Martinelli e Souza (São Caetano).

Árbitro - Diego Pombo Alves (BA).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP).