Iturraspe se diz surpreso com convocação para a Espanha

MADRI - O meio-campista Ander Iturraspe manifestou sua surpresa por sua inclusão na pré-lista de 30 nomes da seleção espanhola para a Copa do Mundo. O jogador foi um dos destaques do Athletic Bilbao no último Campeonato Espanhol, em que o time ficou em quarto lugar e garantiu vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

"O Athletic fez uma grande temporada, mas mesmo assim a chamada me surpreendeu. É sempre uma surpresa quando a primeira vez chega", afirmou o atleta de 25 anos. Iturraspe também foi lembrado por Del Bosque para a relação de 19 jogadores que vai representar a seleção no amistoso contra a Bolívia, nesta sexta-feira, em Sevilha.

O meio-campista elogiou o ambiente interno na Espanha, apesar da proximidade com o dia 2 de junho, data limite para o anúncio dos 23 escolhidos para disputar o Mundial. "Estou muito feliz de poder compartilhar o vestiário com jogadores desse nível. A adaptação está sendo muito boa, eles me receberam muito bem", afirmou.

A Espanha vai estrear na Copa do Mundo em 13 de junho, contra a Holanda, na Fonte Nova, em Salvador, e volta a campo cinco dias depois para enfrentar o Chile, no Maracanã. As seleções do Grupo B jogam pela última vez na primeira fase em 23 de junho, quando os espanhóis pegarão a Austrália, na Arena da Baixada, em Curitiba.