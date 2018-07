Ivan Baitello é o novo técnico do Oeste na Série B Cinco dias após a saída de Edison Só, a diretoria do Oeste anunciou, nesta segunda-feira, o novo comandante para o Campeonato Brasileiro da Série B. O clube confirmou a contratação de Ivan Baitello, que até domingo passado dirigia o Botafogo, de Ribeirão Preto, no Campeonato Brasileiro da Série D.