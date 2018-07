Ivan Gonzalez aprova ano de estreia pelo Atlético-PR O meia-atacante Ivan Gonzalez estreou pelo Atlético Paranaense no empate com o Corinthians por 1 a 1, em 8 de setembro. Desde então, jogou 16 partidas no clube - cinco como titular - e marcou dois gols. Satisfeito, o paraguaio aprovou seu desempenho no ano de estreia pelo time brasileiro.