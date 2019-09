Ivan prevê aprendizado na seleção e quer vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020

O goleiro Ivan admitiu ter se surpreendido com o chamado para integrar a seleção brasileira principal nos amistosos contra Colômbia (nesta sexta-feira) e Peru (na próxima terça) nos Estados Unidos. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, em Miami, o jogador da Ponte Preta, titular da seleção sub-23, falou da oportunidade de treinar com grandes goleiros do futebol mundial.

"Espero absorver todo o aprendizado a que terei direito. Vou poder conviver com o Ederson, campeão inglês, com o Weverton, campeão brasileiro, e com o Taffarel, campeão mundial, para poder melhorar e, se possível, estar na lista do Pré-Olímpico e da Olimpíada", afirmou o atleta, de 22 anos, que se tornou o primeiro jogador da Ponte Preta a ser convocado, desde o atacante Washington, em 2001. "Quero agradecer todo o carinho e apoio dos torcedores da Ponte".

Fã de Rogério Ceni, Marcos e Dida, Ivan revelou a emoção de estará ao lado de craques que só conhecia pela televisão. "Já começou no avião, vindo para cá, quando estive junto com o Jorge e Daniel Alves. São jogadores com história importante que agora posso treinar junto", disse o goleiro, campeão com a seleção sub-23 no Torneio Maurice Revello (ex-Torneio de Toulon), em junho.

O jogador contou como foi a emoção ao saber da convocação do técnico Tite. "Eu estava no avião, voltando de um jogo com a Ponte. Meu pai estava em casa e tomou um susto quando ouviu meu nome. A expectativa era pela seleção olímpica, mas esta chance de estar na principal é muito importante e espero fazer por merecer esta oportunidade", afirmou.

Ivan afirmou que estará à disposição do técnico Gilson Kleina para o jogo da Ponte Preta contra o Vila Nova, em Campinas (SP), pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, no próximo dia 12, às 21h30. "Eu estou sempre pronto para jogar", completou.