Ivanovic quer título do Mundial para esquecer decepção no Chelsea

YOKOHAMA - O defensor Branislav Ivanovic admitiu neste sábado que o Chelsea ainda não superou a decepção de ter sido eliminado na fase de grupos da Copa dos Campeões da Europa. Na véspera da decisão do Mundial de Clubes contra o Corinthians, o jogador sérvio, que atua como lateral-direito e zagueiro, avaliou que a conquista do título funcionaria como uma redenção da queda precoce no torneio continental.

"Vai ser um ponto-chave para este grupo depois de ter sido eliminado da Copa dos Campeões, o que foi decepcionante. Sabemos que temos que trabalhar duro. É uma nova chance de fazer história, para nós é uma grande oportunidade e estamos prontos para o desafio", disse.

Ivanovic lembrou a final da última Copa dos Campeões da Europa em que o Chelsea superou o Bayern de Munique em seu estádio para minimizar a influência que a torcida do Corinthians, presente em peso no Japão, pode exercer na final do Mundial de Clubes, que será disputada em Yokohama.

"Isto tem bastante semelhança com a final da Copa dos Campeões, quando jogamos fora", disse Ivanovic. "Haverá uma grande quantidade de torcedores brasileiros, mas também os nossos, então vamos apenas tentar nos adaptar rapidamente e manter o foco no jogo", concluiu.