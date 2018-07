J. Hawilla: patrimônio bilionário em São José do Rio Preto

De repórter esportivo e vendedor de cachorro quente na década de 70, o dono da Traffic, J. Hawilla, possui um patrimônio bilionário em São José do Rio Preto (SP), sua cidade natal. Torcedor do América F. C., Hawilla é proprietário da TV Tem - rede de TVs afiliadas da Globo, que cobre 2/3 de todo o Estado de São Paulo - e de empreendimentos imobiliários comerciais, como Georgina Park, avaliado em R$ 500 milhões, e residenciais, como o Quinta do Golfe, cujos investimentos somam R$ 400 milhões.

Por conta do seu patrimônio, Hawilla é considerado o exemplo de “homem de sucesso” em Rio Preto. Em uma de suas últimas aparições na cidade, deu uma palestra na Associação Comercial para ensinar a jovens empreendedores como vencer no meio empresarial esportivo. Nesta quarta-feira, porém, poucos amigos - na maioria empresários, políticos e esportistas - queriam falar sobre seu envolvimento com a rede de corrupção de dirigentes da Fifa.

“Para a gente, ele ainda continua sendo um grande empresário, um exemplo a ser seguido. Isso tudo vai passar e ele continuará tendo sua importância devida”, comentou o comerciante João Roberto Barbosa, dono de um restaurante no centro da cidade, amigo do empresário.

Como era de se esperar, o noticiário esportivo da TV Tem, omitiu o assunto. Dez por cento da rede pertencem à Rede Globo, detentora dos direitos de transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro. A nota do Departamento de Justiça dos Estados Unidos informa que o empresário estaria ligado a um esquema de pagamentos de propinas relacionado ao marketing e transmissão dos jogos da Copa do Brasil, evento organizado pela CBF.

Outra acusação envolve a Traffic com com esquemas de pagamentos e recepção de propina nos negócios de patrocínio entre Nike e Seleção Brasileira. Hawilla admitiu a culpa, assumiu o pagamento de uma multa de US$ 151 milhões, na tentativa de reduzir sua possível pena, que pode chegar a 20 anos de prisão.

Os pais de Hawilla eram donos de um laticínio em Rio Preto. Ainda na década de 60 começou a trabalhar como repórter de rádio. Em 1967 ele se mudou para São Paulo e entrou na TV Bandeirantes. Em meados da década de 70 vai para a rádio e TV Globo, de onde é despedido em 1979.

Em dificuldades, começa vender cachorros quentes. Em 1980, funda a Traffic, que de empresa que vendia publicidade em pontos de ônibus, passa a vender placas em campos de futebol até se transformar em uma das maiores empresas de futebol do mundo. As atividades da Traffic incluem a administração de direitos de TV, geração de conteúdo de futebol e patrocínio de torneios, além de ser detentora de direitos de passes e imagens de jogadoras e dona de times de futebol no Brasil e no exterior.

Atualmente, detém os direitos comerciais da Copa América e Eliminatórias da Copa do Mundo e teve exclusividade na comercialização de direito internacional de TV da Copa do Mundo da Fifa no Brasil em 2014. O faturamento, segundo estimativas, é superior a US$ 500 milhões/ano.

A reportagem procurou o empresário J. Hawilla para comentar o assunto, mas segundo seu advogado José Luís de Oliveira Lima, ele está nos Estados Unidos, onde mora. “Ele não está com tornozeleira como estão dizendo”, afirmou. O advogado divulgou apenas uma nota sobre o assunto: “O empresário José Hawilla apoia as investigações e prestou os esclarecimentos devidos às autoridades americanas. A Tusa, empresa americana, efetuou acordo e pagou multa as autoridades”. Dos US$ 151 milhões de multa, Hawilla já pagou US$ 25 milhões.