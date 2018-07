Já campeão escocês, Celtic impõe maior goleada da história no estádio do Rangers

O Celtic, que já garantiu o sexto título seguido do Campeonato Escocês, aplicou neste sábado uma humilhante goleada por 5 a 1 sobre o arquirrival Rangers, conquistando a maior vitória fora de casa da equipe diante deste adversário em 120 anos.

Os gols da equipe foram marcados por Scott Sinclair, Leigh Griffiths (aos 7 e 18 minutos do 1º tempo, respectivamente), Callum McGregor, Dedryck Boyata e Mikael Lustig (aos 8, 21 e 42 minutos da 2º etapa). Keny Miller descontou para os Rangers quando o adversário já vencia por 4 a 0 (aos 36 minutos da etapa final).

A última derrota do Rangers sofrida por goleada para o rival em casa havia sido no século 19, em 1897, por 4 a 0, dois anos antes de a equipe se mudar para o estádio Ibrox, endereço do clube até os dias atuais.

O Celtic já havia conquistado o mesmo placar (5 a 1) sobre o arquirrival em setembro do ano passado, mas em sua casa, no estádio de Parkhead. Foi o primeiro jogo pelo Campeonato Escocês entre os times após quatro anos - o Rangers faliu, em 2012, e disputou as divisões inferiores na Escócia.

Além do hexacampeonato nacional, o Celtic também já venceu a Copa da Liga e fará a final da Copa Escocesa - tendo também derrotado os Rangers na semifinal - no dia 27 de maio próximo contra o Aberdeen. O Rangers é o terceiro colocado do Campeonato Escocês.