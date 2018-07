Argentina pega Bolívia para assegurar ponta na Copa América

Grande astro da Copa América, Messi só jogou até aqui a última meia hora da partida contra o Panamá, pela segunda rodada do Grupo D, mas mesmo assim marcou nada menos do que três gols nos 5 a 0 sobre os adversários. O treinador evitou confirmar o atacante como titular, mas avisou, com um sorriso malicioso no rosto: "Ele vai jogar".

Com dores nas costas, o goleador do Barcelona não esteve em campo na vitória por 2 a 1 sobre o Chile, na estreia desta Copa América, e agora poderá ser novamente poupado e não atuar durante os 90 minutos, embora seja certo que ele estará em campo.

Pendurados com um cartão amarelo cada, Rojo, Mascherano, Augusto Fernández e Gaitán estão na lista de jogadores que também poderão ser poupados por Martino nesta terça, pois um novo amarelo poderá tirá-los das quartas de final. Outro pendurado, Di María já não atuará diante dos bolivianos por estar lesionado. Biglia e Pastore também estão em processo de recuperação de lesões e ainda são dúvidas.

Desta forma, é grande a chance de a Argentina ir a campo com uma formação alternativa e também para poupar energias visando as quartas de final. "Estamos cuidando da situação dos jogadores que levaram cartões e também tem a situação do cansaço", lembrou o treinador, lembrando que vários atletas da seleção acabam de encerrar as suas temporadas pelos clubes que defendem na Europa. "Faremos o que for necessário", disse Martino, de forma misteriosa ao não confirmar a escalação argentina.

No outro jogo da chave, Chile e Panamá fazem um confronto que deverá valer a quem vencer a vice-liderança, pois é enorme a possibilidade de a Argentina fechar a primeira fase como líder. Antes de serem goleados pelos argentinos, os panamenhos venceram a Bolívia por 2 a 1 na estreia. Na segunda rodada, por sua vez, os chilenos derrotaram os bolivianos pelo mesmo placar.