Já classificado, Borussia Dortmund perde do Krasnodar na Liga Europa

O Krasnodar garantiu a inesperada vitória sobre o favorito da chave com um pênalti relâmpago, marcado logo no primeiro minuto da partida. Pavel Mamayev foi o autor do único gol do jogo. O Borussia pressionou até o fim do jogo, com boas chances e até uma bola na trave, mas não conseguiu empatar.

Com o tropeço, o time alemão foi superado pelo Krasnodar no Grupo C. A equipe russa chegou aos mesmos 10 pontos do Borussia, mas alcançou o topo por ter melhor saldo de gols. PAOK Thessaloniki e FK Qabala se enfrentam ainda nesta quinta, em rodada da mesma chave. As duas equipes não têm mais chances de classificação.

Pelo Grupo B, o Rubin Kazan bateu o Sion por 2 a 0, com gols de Blagoy Georgiev e Marko Devic. Os gols foram marcados somente no segundo tempo depois que o Sion ficou com um jogador a menos em campo, em razão da expulsão de Birama Ndoye.

Com o triunfo, o time de Kazan chegou aos cinco pontos e, mesmo na terceira colocação, manteve suas chances de avançar à fase eliminatória da Liga Europa - somente os dois primeiros de cada chave se classificam. O Sion segue liderando, com oito pontos, à frente do Liverpool, que tem seis e ainda jogará contra o Bordeaux nesta quinta.

Pelo Grupo E, o Dínamo Minsk marcou nos acréscimos para superar o Viktoria Plzen por 1 a 0. Nenad Adamovic perdeu pênalti, mas converteu logo em seguida e garantiu a primeira vitória dos anfitriões na chave. Os dois times não tem mais chances de avançar na competição. Já classificados, Rapid Vienna e Villarreal se enfrentam ainda nesta quinta.