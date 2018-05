Já classificado, desfalcado Flamengo pega River Plate em busca da ponta do grupo

O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira diante do River Plate, em Buenos Aires, em busca da liderança do Grupo D da Copa Libertadores. Para que isso aconteça, a já classificada equipe rubro-negra terá a difícil missão de derrotar o rival em pleno estádio Monumental de Núñez, às 21h45 (de Brasília).

Após muita oscilação nesta Libertadores, o Flamengo chega à sexta e última rodada com nove pontos, na vice-liderança da chave, dois atrás justamente do River Plate. A classificação antecipada às oitavas de final veio na rodada passada com o triunfo por 2 a 0 sobre o Emelec, em casa.

Se a tarefa de derrotar o River Plate na Argentina já é das mais complicadas, o Flamengo ainda terá contra si os desfalques. A equipe não contará, por exemplo, com a sua dupla de zaga titular, já que Réver e Juan estão lesionados. Rhodolfo e Léo Duarte deverão compor o setor.

O meio de campo ofensivo da equipe também estará prejudicado - Diego está suspenso. Possível substituto do meia, Geuvânio lesionou o tornozelo no Brasil e também está fora. O nome a ocupar a vaga dependerá da opção do técnico interino Maurício Barbieri. Se quiser um time mais defensivo, deverá escalar Jonas. Caso contrário, Marlos Moreno será o escolhido.

Por outro lado, o Flamengo tem a seu favor o retrospecto fora de casa nesta Libertadores, em que ainda não perdeu como visitante. No Equador, o time ganhou do Emelec. Depois, empatou contra o Independiente Santa Fe, na Colômbia.

Também pesa a favor do Flamengo o crescimento de Everton Ribeiro. Depois de um longo período em baixa e de perder espaço com Barbieri, o meia se recuperou e foi o grande destaque do triunfo da semana passada sobre o Emelec ao marcar os dois gols do jogo.

O atacante Vinícius Júnior é outra aposta da equipe e balançou a rede no clássico diante do Vasco, no empate por 1 a 1 do último sábado. Esta, porém, pode ser a sua despedida da Libertadores. Afinal, o garoto já está negociado com o Real Madrid e pode se apresentar ao clube espanhol em julho, antes do início da fase de oitavas de final.

Do outro lado, o Flamengo vai encarar um River Plate também classificado e desfalcado. Em alta e sem perder há 16 partidas, a equipe argentina depende apenas de um empate para garantir a ponta do grupo.

Nesta quarta-feira poderá contar com o goleiro Franco Armani, que se apresentará à seleção argentina para a Copa do Mundo após o confronto. Por outro lado, Gonzalo Martínez, lesionado, e Quintero, que já se apresentou à Colômbia para o Mundial da Rússia, estão fora.