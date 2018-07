Já classificado na Liga Europa, Milan joga mal e perde na Croácia para o Rijeka

Já classificado à próxima fase da Liga Europa, o Milan entrou com uma escalação alternativa para encarar o frágil Rijeka, na Croácia, e foi castigado nesta quinta-feira. Os donos da casa aproveitaram a péssima atuação italiana e venceram por 2 a 0, na segunda partida do adversário sob o comando do técnico Gennaro Gattuso, que ainda não venceu.

+ Gattuso diz que 'preferia levar facada' a ver Milan levar gol de goleiro

O resultado pouco afetou a classificação do Milan, que passou como primeiro do Grupo D com 11 pontos, mas o desempenho da equipe preocupou. O Rijeka ainda sonhava com uma vaga na próxima fase, mas ficou em terceiro, com sete pontos. O outro classificado, então, é o AEK Atenas, que segurou um empate por 0 a 0 com o Áustria Viena, fora de casa, e chegou a oito pontos.

Antes mesmo que as equipes pudessem estabelecer um padrão em campo, nesta quinta, o Rijeka abriu o placar aos seis minutos. Puljic cobrou com perfeição falta da intermediária pela esquerda, acertou o ângulo de Storari e fez a festa da torcida da casa.

O gol pouco mudou a postura sonolenta do Milan, que via o adversário ficar com a bola e sequer ameaçava uma reação. Puljic, aos 30, quase ampliou para o Rijeka. O time italiano só foi assustar pela primeira vez oito minutos depois, quando Cutrone recebeu ótimo lançamento, dominou e tocou por cima do goleiro, mas para fora.

Na volta do intervalo, o Rijela repetiu o que aconteceu no primeiro tempo e marcou logo nos minutos iniciais. Aos dois, Kvrzic salvou a saída de bola pela esquerda e tocou para o meio da área, onde Gavranovic apareceu para finalizar cruzado, para a rede.

A etapa final teria mesmo o cenário da primeira: com um Milan desanimado e um Rijeka tranquilo, apenas em busca de garantir a vantagem. Assim, os italianos voltaram a assustar somente aos 27, novamente com Cutrone, que cabeceou para fora. Aos 31, Biglia cobrou falta rente à trave, no último bom momento.

Pelo Grupo E, o já eliminado Everton completou sua campanha na primeira fase com uma vitória por 3 a 0 sobre o Apollon Limassol, no Chipre, e terminou na terceira colocação, com quatro pontos. A liderança ficou com a Atalanta, que derrotou em casa o Lyon, por 1 a 0, e chegou a 14 pontos. Os franceses passaram em segundo, com 11.

Pela chave A, o Villarreal perdeu por 1 a 0 para o Maccabi Tel Aviv, mas avançou, assim como o Astana, que passou pelo Slavia Praga pelo mesmo placar. No Grupo B, o Dínamo de Kiev passou em primeiro após golear por 4 a 1 o Partizan Belgrado, que se classificou em segundo.

O Braga passou à próxima fase na liderança do Grupo C apesar da derrota por 2 a 1 para o Istanbul Basaksehir, enquanto o Ludogorets avançou em segundo, após empatar em 1 a 1 com o Hoffenheim. Por fim, o Lokomotiv Moscou foi o líder da chave F após bater o Zlin por 2 a 0, mesmo placar da derrota do Sheriff para o Copenhague, que passou em segundo.