Já classificado, Palmeiras dá chance a Fernando Prass contra o São Caetano

Classificado sem precisar jogar, o Palmeiras assegurou vaga no fim de semana para a próxima fase do Campeonato Paulista e nesta segunda-feira abre a possibilidade para alguns testes contra o São Caetano, às 20h30, no Allianz Parque. A principal oportunidade no time garantida para a partida é a entrada do goleiro Fernando Prass como substituto de Jailson, suspenso pela expulsão contra o Corinthians.

+ Sem jogar, Palmeiras garante vaga antecipada nas quartas de final

+ Confira a tabela do Campeonato Paulista

A presença nas quartas de final do Estadual acabou confirmada no sábado. O empate sem gols do rival de grupo, o São Bento, com o Red Bull, em Campinas, garantiu o Palmeiras na próxima fase. O passo seguinte é assegurar a passagem como primeiro lugar do grupo, objetivo a ser concretizado com um empate na arena contra o time do ABC Paulista.

A expectativa é para a primeira oportunidade de Prass como titular no ano. O veterano goleiro, que completará 40 anos em julho, perdeu vaga no começo do ano para Jailson. Até essa escolha, a posição era um mistério, pois além dessas duas opções, o clube trouxe como reforço Weverton, ex-Atlético-PR, que atuou como titular nos primeiros treinos da pré-temporada.

Para dar ainda mais tranquilidade ao técnico Roger Machado, o time vem de vitória por 3 a 0 fora de casa o Junior, em Barranquilla, pela Copa Libertadores, e volta a jogar em casa bastante revigorado. A equipe disputou três partidas consecutivas como visitante e agora entra em campo bastante fortalecido para duas partidas seguidas como mandante pelo Estadual.

O desgaste dos jogadores será fundamental para definir a escalação. O técnico deve levar em consideração a presença de uma longa lista de atletas pendurados. São cinco: Antônio Carlos, Lucas Lima, Borja, Felipe Melo e Victor Luís. O risco de possíveis suspensões pode fazer com que alguns deles sejam poupados para poderem jogar o clássico com o São Paulo, na quinta.

A equipe teve uma programação mais leve de treinos depois da vitória na Colômbia, na quinta-feira. O time ganhou folga na sexta e trabalhou apenas no sábado e no domingo, na parte da tarde. As atividades foram fechadas à imprensa e o treinador só deve revelar a escalação horas antes do jogo com o São Caetano.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X SÃO CAETANO

PALMEIRAS: Fernando Prass; Marcos Rocha, Thiago Martins, Juninho e Michel Bastos; Thiago Santos; Guerra, Bruno Henrique, Lucas Lima e Dudu; Borja. Técnico: Roger Machado.

SÃO CAETANO: Helton Leite; Alex Reinaldo, Sandoval, Max e Bruno Recife; Vinicius Kiss, Diego Rosa e Ferreira; Chiquinho, Niltinho e Marlon. Técnico: Pintado.

HORÁRIO: 20h30

JUIZ: Vinícius Furlan

LOCAL: Allianz Parque

NA TV: Pay-per-view