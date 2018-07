Já de olho em 2018, Palmeiras terá a volta de 19 jogadores no fim do ano

À espera do fim do ano para contar com a chegada do primeiro contratado para 2018, o zagueiro Emerson Santos, o Palmeiras terá ainda muitos outros jogadores à disposição do clube para começar a próxima temporada. Segundo informações do site oficial, serão 19 atletas emprestados que voltarão de empréstimo e ficam à disposição do técnico Cuca.

No entanto, apesar da grande quantidade, a maioria não deve ficar no elenco. De todos os retornos, somente dois já têm reintegração garantida. Os laterais João Pedro, da Chapecoense, e Victor Luís, do Botafogo, têm o retorno cero para reforçar o time para a próxima temporada. Os dois são das categorias de base do Palmeiras e vão reforçar setores com problemas na equipe atual.

Entre o fim de novembro ao começo de janeiro, quando a equipe vai se reapresentar, o Palmeiras terá o retorno de atletas de todas as posições. Os primeiros a voltar serão atletas que estão na Série B, como o goleiro Vágner, o meia Juninho e o atacante Gabriel Leite, todos cedidos ao Guarani. A lista se encerrada com Leandro. O atacante do Kashima Antlers tem vínculo até o começo de janeiro com o clube japonês.

A tendência é a maioria desses jogadores não se juntarem ao elenco principal e continuarem a treinar em horários separados, à espera de clubes interessados. Essa é a situação vivida atualmente pelo zagueiro argentino Tobio e pelo volante Felipe Melo. Os dois não fazem mais parte dos planos do técnico Cuca.

O Palmeiras tem 32 jogadores emprestados a outras equipes. A diretoria gasta por mês cerca de R$ 800 mil com os salários deles. O valor corresponde a cerca de metade dos vencimentos. Por outro lado, dessa lista de atletas cedidos, dez nomes deixarão de ter vínculo com o clube nos próximos meses, já que os contratos estão perto do fim.

Data em que os jogadores voltam de empréstimo ao Palmeiras

Goleiro

Vagner - Guarani (SP) - até 30/11/2017

Laterais

João Pedro - Chapecoense (SC) - até 31/12/2017

Lucas - Fluminense (RJ) - até 31/12/2017

Taylor - Paysandu (PA) - até 30/11/2017

Mateus Muller - Vila Nova (GO) - até 30/11/2017

Victor Luis - Botafogo (RJ) - até 31/12/2017

Zagueiro

Leandro Almeida - Figueirense (SC) - até 31/12/2017

Volantes

Bruninho - Juventude (RS) - até 31/12/2017

Daniel - Bragantino (SP) - até 30/11/2017

Matheus Sales - Bahia (BA) - até 31/12/2017

Renato - Paysandu (PA) - até 30/11/2017

Meias

Allione - Bahia (BA) - até 31/12/2017

Juninho - Guarani (SP) - até 30/11/2017

Patrick Vieira - Londrina (PR) - até 30/11/2017

Atacantes

Artur - Londrina (PR) - até 30/11/2017

Gabriel Leite - Guarani (SP) - até 30/11/2017

Kaue - Oeste (SP) - até 30/11/2017

Leandro - Kashima Antlers (JAP) - até 01/01/2018

Rodolfo - Portuguesa (SP) - até 31/12/2017