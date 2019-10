Já de olho no Gre-Nal, Inter terá reforço de Moledo contra o Athletico-PR

Semana de Gre-Nal é sempre muito tensa, mas o Internacional teve uma boa notícia, nesta segunda-feira, com a liberação do zagueiro Rodrigo Moledo, recuperado de lesão muscular. O defensor treinou normalmente e está à disposição do técnico Zé Ricardo para o duelo de quinta-feira, às 21h30, contra o Athletico-PR, no Beira-Rio, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O elenco colorado se reapresentou apenas com os atletas que não atuaram desde o início na vitória de sábado, por 3 a 2, sobre o Bahia, em Salvador, na estreia de Zé Ricardo. Após sete jogos, Moledo vai voltar a formar a dupla de zaga titular ao lado de Víctor Cuesta, no lugar de Bruno Fuchs, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ele sofreu uma lesão muscular na coxa direita na derrota por 3 a 1 para o Flamengo, no Maracanã, pela 21.ª rodada, no dia 25 de setembro, e apenas agora volta a ficar disponível para atuar.

D'Alessandro e Patrick também poderão ser utilizados por Zé Ricardo, que nesta segunda-feira orientou um treino em campo reduzido no qual escalou Patrick ao lado de Bruno Silva, dando a entender que Edenilson e Rodrigo Lindoso poderão deixar de ser titulares. Outro que pode ganhar uma vaga no time principal é o argentino Sarrafiore. Com isso, Nico López deve ir para o banco.

Após o treinamento desta segunda-feira, o lateral-direito Heitor concedeu entrevista coletiva, na qual projetou o duelo diante do Athletico-PR, que na última vez em que encarou o Inter no Beira-Rio superou o rival por 2 a 1 e conquistou o título da Copa do Brasil.

"Será uma partida difícil. porque é um adversário qualificado, vamos entrar para fazer o nosso jogo. Vamos pensar jogo a jogo, sempre no próximo adversário", disse Heitor, que jogará nesta quinta pendurado com dois cartões amarelos. Com isso, poderá ficar fora do Gre-Nal se voltar a ser punido pela arbitragem.

"Nem penso nisso. Vou jogar meu jogo. Não vou me preocupar com o cartão. Primeiro é o Athletico. Vou cuidar do (risco de não tomar) cartão um pouco, mas se tiver que fazer uma falta para matar um contra-ataque, eu vou fazer", destacou o lateral.

O elenco do Inter volta a treinar nesta terça-feira à tarde, no CT do Parque Gigante. Na quinta posição do Brasileirão, o time gaúcho soma 45 pontos, mesma pontuação do Corinthians, mas possui 13 vitórias, contra 11 do rival paulista, o sexto colocado. O Gre-Nal está marcado para o domingo, às 18 horas, na Arena do Grêmio, pela 30.ª rodada.