Já eliminado da Taça Guanabara, Vasco escala reservas contra Portuguesa

Enquanto Flamengo, Botafogo e Fluminense chegaram à última rodada da fase de classificação da Taça Guanabara - primeiro turno do Campeonato Carioca - brigando para ir às semifinais, o Vasco está em outra sintonia. Já eliminado, o time cruz-maltino jogará com sua formação reserva neste domingo, às 16h, contra a Portuguesa, em Bacaxá.

Pela terceira vez desde o início do Estadual, Abel Braga vai escalar os suplentes - ele já havia feito isso nos clássicos contra Flamengo e Botafogo. Como os titulares jogaram na última quarta-feira contra o boliviano Oriente Petroleiro, pela Copa Sul-Americana, com vitória por 1 a 0, o treinador decidiu que não deveria colocá-los em campo quatro dias depois para disputar uma partida que, afinal de contas, não vale nada.

Melhor para os reservas, que terão mais uma oportunidade para mostrar serviço. É o caso do zagueiro Miranda, jogador que busca ganhar moral com Abel para brigar por um lugar na equipe titular.

"É um grande jogo para todos que vêm treinando e buscando oportunidades", afirmou o jogador. "E também podemos mostrar que estamos sempre bem para o Abel. O grupo está bem motivado. O último jogo foi importante por isso. Sabemos que poderíamos ter saído com um resultado maior, 1 a 0 foi pouco, mas isso deixa a gente mais motivado para o resto do campeonato e do ano também", disse Miranda.

A campanha do Vasco na Taça Guanabara tem sido muito ruim, com apenas quatro pontos em cinco partidas. Além das derrotas com os reservas, o clube também sofreu tropeços com os titulares - empate com o Bangu e derrota para a Cabofriense. Apesar do triunfo sobre o Oriente Petrolero, Abel admite que ainda não conseguiu fazer a equipe jogar um futebol à altura do que a torcida espera em 2020.

Depois da partida deste domingo, o Vasco só voltará a jogar pelo Campeonato Carioca em 1.º de março, contra o Resende, na abertura da Taça Rio - segundo turno da competição estadual.