Já eliminado, Vasco só cumpre tabela contra Quissamã O Vasco não dá nenhuma importância à partida deste sábado contra o Quissamã, às 16 horas, em São Januário, pela sexta e penúltima rodada da Taça Rio (segundo turno do Campeonato Carioca). Eliminado do Estadual, o time cumpre tabela mais preocupado em encontrar soluções para os problemas financeiros e as inúmeras carências no elenco.