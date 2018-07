'Já erramos bastante', admite Marquinhos sobre o Cruzeiro

Líder isolado do Campeonato Brasileiro e classificado para as semifinais da Copa do Brasil, o Cruzeiro é considerado o time a ser batido no futebol do País atualmente. Mas os mineiros vêm de três derrotas consecutivas, o que acendeu o sinal de alerta na Toca da Raposa. O atacante Marquinhos admitiu que a equipe vem "errando bastante", mas disse confiar na recuperação diante de seu ex-clube, o Vitória, neste domingo, no Barradão.

"Vai ser um jogo muito difícil, sei como é jogar lá. Todos os adversários que vão a Salvador sabem das dificuldades que irão encontrar. Mas a gente tem que fazer o nosso jogo, preocupar com a nossa equipe e buscar errar o mínimo que puder, dentro de campo. Nós sabemos que já erramos bastante, agora é pensar em acertar para podermos sair de lá com os três pontos, que é o mais importante", declarou.

Para o jogador, os tropeços recentes (derrotas para Corinthians, Flamengo e ABC) foram ocasionadas pelos desfalques. A equipe não vinha contando com Everton Ribeiro, que estava servindo a seleção brasileira, Ricardo Goulart, Júlio Baptista, Samudio e Dagoberto, lesionados. Destes, apenas Everton Ribeiro voltará neste domingo.

"Há muito desgate na nossa equipe. Alguns jogadores estão se machucando, principalmente nesse momento que a gente está mais precisando. Mas acho que, agora, nós temos que nos preocupar com os jogadores que temos aqui. Vamos ter a volta do Everton (Ribeiro) também, que é fundamental para a nossa equipe. Nosso time cresce muito com ele dentro de campo", comentou Marquinhos.