'Já estamos ficando com cara de Flamengo', diz Filipe Luís

O caminho para a vitória do Flamengo sobre o rival Fluminense, nesta quarta-feira, no Maracanã, foi aberto pelo lateral Filipe Luís. Ele marcou o primeiro gol ao encher o pé após rebote do goleiro Muriel e vê boas perspectivas para o futuro do time: "Já estamos ficando com cara de Flamengo".

Segundo o lateral, o primeiro tempo foi muito bom em todo o conjunto, o que favoreceu para abrir a vantagem por 2 a 0. "Acho que nós fizemos um grande jogo, tanto que chegamos aos dois gols com merecimento. O nosso time está gostando de jogar, apesar da qualidade do campo ruim e que não ajuda", comentou.

Filipe Luís lembrou também que dá sorte diante do Fluminense, porque nos dois gols marcados neste ano, ambos foram contra o rival. O primeiro pela Taça Guanabara (primeiro turno do Campeonato Carioca) na partida que terminou 3 a 2. Ele ainda tem duas assistências e completou 21 jogos nesta temporada.

Para ao lateral, desta vez, a arbitragem favoreceu o tipo de jogo do Flamengo, tanto que elogiou o árbitro paulista Raphael Claus. "Eu venho criticando a arbitragem, mas desta vez tenho que elogiar. O jogo poderia ficar truncado, com 80 faltas. Mas o juiz deixou a bola rolar sem parar o jogo e isso acho que também nos ajudou", completou.