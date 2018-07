Já estão à venda ingressos para as semifinais do Paulistão. Confira preços e postos

Já estão à venda os ingressos para os jogos das semifinais do Campeonato Paulista. As partidas de ida serão no domingo. Ponte Preta e Palmeiras se enfrentam às 16h, em Campinas; já o clássico São Paulo e Corinthians será às 19h, no Morumbi.

Os jogos do volta serão no próximo fim de semana. No sábado, dia 22, o Palmeiras recebe a Ponte Preta, às 19horas, no Allianz Parque. No domingo, dia 23, Corinthians e São Paulo se enfrentam às 16h, no Itaquerão.

Os ingressos para Ponte Preta x Palmeiras começam a ser vendidos nesta quinta-feira. A diretoria da Macaca manteve o valor dos ingressos na arquibancada central em R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). No setor da cabeceira e nos visitantes o ingresso será comercializado a R$ 80 e R$ 40.

Os postos de venda são:

Estádio Moisés Lucarelli

Lojas Baby do Centro e do Campinas Shopping

Bar dos Artistas (Rua Pelicano, 539, Jardim Londres)

Bar do Goiano (Rua Carmen de Angelis Nicollete, 554, DIC 5)

Supermercado São João (Rua Dr. Edgar Pereira de Souza, 9, Parque Valença)

Malagueta (Rua Antônio Maria Brandão, 417, Jardim Eulina)

Também é possível adquirir pelo site www.ingressofacil.com.br

O São Paulo abriu na terça-feira a venda de ingressos para o clássico contra o Corinthians. As entradas para as arquibancadas azuis e vermelhas custarão R$ 40. Já para arquibancadas amarelas e laranjas, o preço será de R$ 30. As cadeiras amarelas e laranjas são vendidas a R$ 60. Já as azuis e vermelhas custam R$ 90.

Os pontos de venda são:

Estádio do Morumbi

Estádio do Pacaembu

Ginásio do Ibirapuera

Estádio Anacleto Campanella

Para o jogo de volta, o Corinthians iniciou na terça-feira a venda de ingressos. Apenas integrantes do programa Fiel Torcedor podem comprar entradas para o jogo que definirá uma vaga na final do Estadual. Os bilhetes custam de R$ 32 a R$ 124, dependendo do setor.

O Palmeiras abriu a pré-venda dos ingressos para o jogo de volta contra a Ponte Preta. A comercialização é exclusiva para sócios no site www.futebolcard.com. Dependendo da disponibilidade será aberta a venda para não sócios. Os preços variam de R$ 50 a R$ 250. Para a torcida da Ponte Preta serão disponibilizados 1900 ingressos, ao valor de R$ 110,00 (inteira) e R$ 55,00 (visitante).