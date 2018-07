Já foram vendidos 27 mil ingressos para jogo do Corinthians na Arena Amazônia

SÃO PAULO - Já foram vendidos 27 mil ingressos para a partida entre Corinthians e Nacional-AM, nesta quarta-feira, na Arena Amazônia, em Manaus. A expectativa é de lotação máxima – foram colocados à venda 44 mil entradas. Segundo a assessoria do Nacional, não há mais ingressos VIP (R$ 120) e de meia entrada (R$ 30).

Nesta terça-feira, às 16h, o Corinthians faz um treino de adaptação na Arena Amazônia. A umidade e a temperatura de Manaus preocupam o técnico Mano Menezes. Se o Alvinegro vencer o Nacional por dois ou mais gols de diferença, elimina o jogo de volta, agendado para o dia 14 de maio.

O treinador não deve poupar nenhum jogador. O time viajou para Manaus com 22 atletas. O goleiro Walter está fora do banco de reservas porque Mano fará um rodízio entre os suplentes de Cássio e, por isso, Danilo Fernandes foi relacionado. O meia Renato Augusto continua no departamento médico se recuperando de lesão no joelho direito.

A partida, válida pela segunda fase da Copa do Brasil, será o quinto evento-teste do estádio: Nacional 2 x 2 Remo, Fast 0 x 0 Princesa do Solimões, Resende 0 x 0 Vasco, Nacional 2 x 1 São Luíz-RS. Na Copa do Mundo, a Arena Amazônia receberá quatro partidas: Inglaterra x Itália, Camarões x Croácia, Estados Unidos x Portugal e Honduras x Suíça.