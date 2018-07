Portugal dispensa Cristiano Ronaldo após classificação à Euro

Um dia após assegurar a vaga na Eurocopa 2016, a seleção de Portugal dispensou nesta sexta-feira quatro titulares, incluindo o astro Cristiano Ronaldo. Eles foram liberados antes da última rodada das Eliminatórias, em que o time português vai enfrentar a Sérvia, domingo, em Belgrado.

Além do atacante do Real Madrid, a seleção dispensou o meia Tiago, o zagueiro Ricardo Carvalho e o lateral Fábio Coentrão. Os três primeiros foram liberados para descanso. Já Coentrão reclamou de dores ao fim da partida de quinta. A comissão técnica, então, decidiu liberá-lo, em dar detalhes sobre sua condição física.

Para compensar as baixas, o técnico Fernando Santos chamou apenas dois jogadores: o atacante Ricardo Pereira, do Nice, da França, e o meia-atacante Rui Fonte, do Braga. Pereira foi convocado pela primeira vez para a seleção principal portuguesa, após jogar pela base. Fonte já havia sido chamado, mas ainda não jogou pela equipe.

O time de Portugal assegurou a primeira colocação do Grupo I das Eliminatórias, e a consequente classificação, ao derrotar a Dinamarca por 1 a 0, em Braga, na quinta. João Moutinho foi o autor do único gol da partida.