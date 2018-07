Já garantido na Série A, Vasco se despede da 2ª divisão contra o Avaí

Avaí e Vasco se enfrentam neste sábado, às 16h20, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 38.ª e última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, em um jogo que interessa apenas ao time catarinense, ainda com chances de acesso. Para o clube carioca, trata-se de uma despedida da segunda divisão nacional depois de uma campanha irregular, que irritou bastante a sua torcida.

O Vasco garantiu o terceiro lugar na tabela de classificação e volta no ano que vem à elite do futebol nacional. Já o Avaí tem de vencer a partida, em seu campo, e torcer para que o Boa não derrote o já rebaixado Icasa, no Ceará. Também dependeria de um insucesso do Atlético Goianiense contra o Santa Cruz - o clube goiano tem o mesmo número de pontos e de vitórias e saldo de gols, mas leva vantagem no total de gols marcados.

O técnico do Vasco, Joel Santana, não poderá contar com o goleiro uruguaio Martin Silva, contundido. Jordi vai atuar. Para deixar uma boa imagem na rodada final do campeonato, ele conversou com o grupo e pediu empenho. Mas o discurso entre os jogadores, já revelado publicamente, gira em torno das férias, após um ano difícil por causa da disputa da Série B.

Joel Santana vai se reunir provavelmente na semana que vem com a nova diretoria do clube para que haja uma definição sobre a sua permanência ou não na equipe. Ele é amigo do presidente eleito Eurico Miranda.