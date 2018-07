'Já morri uma vez. Não tenho mais medo', diz ex-goleiro Doni

RIBEIRÃO PRETO - Antes de morrer, Doni sentiu uma ânsia doida, uma vontade de vomitar. Aí, seu coração parou: 10, 15, 20 segundos... Os médicos conseguiram ressuscitá-lo com 25. Quando voltou, estava zonzo como se tivesse dormido cem anos. Só conseguiu falar depois de meia hora. E não se lembrava da ânsia. Lembrava de coisas antigas, da infância.

Os 25 segundos, mais ou menos o tempo de leitura do parágrafo anterior, mudaram a vida do goleiro. O exame foi feito no dia 3 de julho de 2012 e conduzido pelos médicos do Liverpool, clube inglês em que jogava. O objetivo era verificar uma arritmia, problema diagnosticado em 2004. Com as complicações, os médicos decretaram o fim de sua carreira. Esperançoso, refez os exames meses depois, na Itália. Dessa vez, ele não morreu, mas a arritmia continuou lá.

Em janeiro, última tentativa no Brasil. Nada feito. Com tantos “nãos”, abandonou o projeto de voltar a jogar futebol pelo Botafogo no Campeonato Paulista de 2014 e agora planeja um jogo de despedida com os amigos.“Deus não quer que eu jogue”, conforma-se tocando o terço prateado, contraponto à camiseta da moda, à calça larga e ao tênis caro.

Largar o futebol não é tão simples assim. Quando o filho Nicholas, que herdou dele os olhos puxados e a fome de bola, diz que gostaria de ver o pai jogando, o gigante de 1,94m e 104 quilos (dez a mais do que nos tempos de bola) treme na base. “Queria jogar um pouco mais por ele. Isso pega. Mas esse é o único ponto que me faz ter saudade do futebol. O resto já está ok”, conta o ex-jogador, que evita assistir aos jogos para sufocar o desejo de voltar.

Também amordaça a vontade de retornar ao futebol a vida atribulada de empresário em ascensão. A d32 eventos é uma empresa de entretenimento responsável pela exposição O mundo dos dinossauros, que fez sucesso no interior de São Paulo e vai rodar por 12 endereços, entre eles o Shopping Vila Olímpia e o Morumbi Shopping, ambos localizados na capital paulista. O próximo passo do ex-goleiro é trazer ao País uma roda gigante de 30 metros da Itália para grandes eventos, como o Lollapalooza (festival de música). Coisa inédita por aqui. Seus projetos incluem a criação da primeira escolinha brasileira da Roma, clube no qual atuou entre 2005 e 2011. Pretende instalar câmeras em todos os campos para que os pais – e os diretores da Roma, preferida para eventuais negociações – possam assistir aos pimpolhos em ação. O trabalho de Doni virou tratamento. “Tenho pouco tempo para pensar no que aconteceu.”

EXCESSOS DE TREINOS

Nabil Ghorayeb, maior autoridade brasileira em Cardiologia do Esporte, explica que arritmia designa as alterações do ritmo de batidas do coração. Pode ter causas genéticas (arritmia pura), decorrer de outras doenças, como mal de Chagas, ou do excesso de treinos. “O excesso de treinos pode deixar o coração suscetível às arritmias”, explica o médico, que é autor da Diretriz em Cardiologia do Esporte, documento da Sociedade Brasileira de Cardiologia e que, entre outras funções, normatiza os procedimentos preventivos no esporte.

Cardiologistas ouvidos pelo Estado avaliam que as paradas cardíacas estão diretamente associadas à arritmia. No caso de Doni, no entanto, pode ter havido erro médico. A hipótese foi levantada também na Itália, onde o ex-goleiro refez exames em novembro do ano passado e não teve nova parada cardíaca. Mesmo depois de fazer testes em que seu coração foi submetido a altas doses de adrenalina, o bichinho não parou. Aos 33 anos, e com o retorno ao Brasil em mente na época, Doni não quis levar a polêmica questão adiante com os médicos ingleses. Deixou para lá. “Não tinha a intenção de jogar até os 40. O futebol é muito desgastante.”

MESMA ROTINA

A arritmia não é uma coisa do outro mundo para um esportista. Estudos conduzidos por Ghorayeb com 12 mil atletas no Hospital Dante Pazzanese e no Incor mostram a incidência de arritmia em 15,5% dos casos. Na população em geral, o porcentual é de 10%. As medidas restritivas, naturalmente, variam de caso para caso e vão desde a inatividade, em que a pessoa não pode nem subir escada, até o uso de medicamentos, passando por restrições alimentares. Doni parou de jogar futebol, mas mudou pouco sua rotina. O prato de salada não é a regra, mas a exceção. Ele não dispensa uma costela no bafo com o amigo e empresário Bordon, ex-zagueiro do São Paulo, e brinca dizendo que adora carboidrato. Da cerveja. Com moderação, tudo bem.

Stela Sampaio, diretora do Departamento de Estimulação Cardíaca Artificial da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, explica que o problema são os alimentos que aceleram a frequência cardíaca, como café e energéticos – esses são os pecados de Doni. Academia, ok. Isso pode. “Eu não me sinto como um cardíaco porque não tomo remédio. Já morri uma vez. Não tenho mais medo”, brinca o campeão da Copa América em 2007.

Doni fala bem, olha nos olhos e diz frases com começo, meio e fim. Está feliz da vida porque finalmente participou de um aniversário dos filhos. Thalita, a mais velha, fez nove anos na sexta. Seu projeto é a família.

A cabeça também não mudou. Continua brincalhão. Vai à missa, mas com moderação. Ele só contou para a mãe a história da parada cardíaca dez dias depois, mas não perdeu o bom humor mesmo diante do fervor católico de dona Rose. “Mãe, suas orações foram em vão. Eu fui lá e vi que não existe céu, nem inferno”, provocou. A mãe não respondeu na hora, mas retornou a ligação no dia seguinte. “Filho, 25 segundos é pouco tempo. Não deu tempo de você chegar ao céu.”