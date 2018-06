Já na Granja Comary, Tite recebe detalhes da Costa Rica de observadores do Avaí

Embora a apresentação dos jogadores convocados por Tite para a Copa do Mundo esteja marcada para segunda-feira, o técnico e sua comissão já iniciaram o trabalho na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). E, neste domingo, eles receberam no local os analistas de desempenho do Avaí.

De acordo com a CBF, Ricardo Henry Duarte, chefe do departamento de análise no clube catarinense, e Vinícius Frason apontaram para Tite e seus auxiliares detalhes da seleção da Costa Rica, que vai enfrentar o Brasil no Grupo E da Copa do Mundo, em duelo marcado para 22 de junho, em São Petersburgo.

Essa rotina de apresentações seguirá durante toda a semana na Granja Comary. A CBF explicou que, nos próximos dias, representantes do Grêmio e do Sport, que foram escalados para observar as seleções da Suíça e da Sérvia, respectivamente, também se reunirão com Tite em Teresópolis, apresentando detalhes de outros rivais do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo.

No ano passado, a comissão técnica de Tite decidiu recrutar os profissionais dos clubes para colaborar com a seleção através da observação das seleções classificadas para a Copa do Mundo, com a exceção das equipes sul-americanas, que foram rivais do Brasil nas Eliminatórias. Assim, 27 seleções foram divididas entre 19 clubes da Série A.

Com exceção de Roberto Firmino, Casemiro e Marcelo, que vão participar no próximo sábado da final da Liga dos Campeões da Europa entre Liverpool e Real Madrid em Kiev, os jogadores convocados por Tite começam a se apresentar nesta segunda em Teresópolis. Os dois primeiros dias de trabalhos na Granja Comary serão dedicados a testes e avaliações físicas e médicas, sem trabalhos no campo do CT.