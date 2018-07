Barrios pode estrear pelo Palmeiras na semana que vem

Principal contratação do Palmeiras para o Campeonato Brasileiro, o atacante Lucas Barrios chegou ao Brasil no domingo pela manhã e nesta segunda-feira passa por exames médicos para acertar os últimos detalhes para, enfim, assinar contrato de três anos com o time brasileiro. O jogador de 30 anos só deve ter condições de atuar a partir da semana que vem. Assim, ele não deve jogar diante do Santos, domingo, no Allianz Parque.

Para ficar à disposição do técnico Marcelo Oliveira, além, claro, de assinar contrato com o Palmeiras, Barrios precisa que sua documentação vinda do Spartak de Moscou, clube que detém seus direitos federativos, chegue e que seu nome seja regularizado na CBF. Todo o trâmite burocrático deve levar, pelo menos, uma semana. A apresentação oficial do jogador pode acontecer nesta quinta-feira.

No domingo, assim que chegou ao Brasil, Barrios já sentiu um pouco do carinho do torcedor palmeirense. No Aeroporto de Guarulhos, ele ouviu frases de apoio e tirou fotos com torcedores. "Estou muito contente. Vamos esperar o acerto final com o clube, mas estou bastante feliz por chegar ao Brasil", limitou-se a dizer o atacante.

Barrios deve ser o último reforço do Palmeiras para a temporada. Embora o clube tenha perdido o meia Valdivia, a diretoria já avisou que não pretende contratar um substituto para o chileno. No ataque, o técnico Marcelo Oliveira conta, além de Barrios, com outras nove opções. São eles: Cristaldo, Leandro Pereira, Dudu, Gabriel Jesus, Kelvin, Leandro, Mouche, Rafael Marques e Alecsandro, que só deve ter condições de jogo no fim do mês.