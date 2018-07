Já no Brasil, Jonatan Gómez não vê a hora de estrear pelo São Paulo

O zagueiro equatoriano Robert Arboleda apareceu no CT do São Paulo nesta sexta-feira para fazer exames médicos e deve ser anunciado em breve pelo clube. Já o meia argentino Jonatan Gómez esteve no mesmo local, foi aprovado nos exames e já conheceu a estrutura de onde vai trabalhar pelos próximos três anos.

"É algo maravilhoso, uma oportunidade única. Estou muito feliz porque o São Paulo é um clube enorme. Quero aproveitar muito isso, agradeço a todos e vou mostrar dentro de campo para fazer valer esta confiança. A verdade é que a ficha ainda não caiu. Fiquei louco com o interesse do São Paulo e muito contente", disse, em entrevista ao site do clube.

A presença de outros argentinos no elenco vão ajudar na adaptação de Jonatan Gómez. "Lucas e Buffarini estão bem no futebol brasileiro e chegaram à seleção pelo rendimento constante que tiveram aqui. Jogar com eles será especial e estou motivado. O Pratto é um goleador e o Buffarini deixa tudo em campo", explicou.

O meia não vê a hora de poder ajudar a equipe no Campeonato Brasileiro. "Eu posso jogar pelo meio ou pelas pontas e estou à disposição do técnico. Vou dar o meu melhor para ajudar o clube, que é muito conhecido", afirmou o argentino de 27 anos. Ele agora aguarda o seu nome aparecer no BID da CBF para poder estrear na próxima semana.