Já no Rio, Filipe Luís encara testes físicos em seu primeiro dia no Flamengo

Novo reforço do Flamengo, o lateral-direito Filipe Luís teve uma quinta-feira agitada no Rio de Janeiro. O jogador, proveniente de Madri, desembarcou no Aeroporto Internacional Tom Jobim nas primeiras horas da manhã - pouco antes da chegada da delegação que estava no Equador para a partida contra o Emelec, pela Copa Libertadores -, foi ao CT Ninho do Urubu à tarde e já iniciou os testes físicos antes mesmo de sua apresentação oficial.

LEIA TAMBÉM > Diego sofre fratura no tornozelo e será operado na volta do Flamengo ao Rio

Ainda no Galeão, o jogador, torcedor rubro-negro de família, prometeu empenho para superar os novos desafios, admitiu um gosto especial por vestir a camisa do clube e não fez planos para a data da estreia. "É especial. No Brasil, o Flamengo realmente é diferente, o coração bate mais forte. Não sei quando vai ser a estreia, estou há duas semanas e meia de férias, mas finalmente estou aqui. Muita vontade de poder jogar aqui. Eu tenho me preparado para poder superar esse desafio. Realmente é uma sensação única que eu sempre quis", disse.

À tarde, junto com seus dois filhos, foi até a zona oeste da cidade para começar seu trabalho no CT Ninho do Urubu. Logo na chegada, encontrou os meias Éverton Ribeiro e Arrascaeta, que não viajaram a Guayaquil por estarem lesionados. Já nas dependências do local, teve o primeiro contato com o técnico português Jorge Jesus.

Por causa do voo, Filipe Luís não pôde acompanhar a derrota do Flamengo por 2 a 0 para o Emelec e nem a lesão de seu grande amigo Diego, um dos incentivadores na negociação com o clube. O lateral-esquerdo só poderá ser inscrito na Libertadores caso a equipe inverta a vantagem e consiga a classificação às quartas de final. "É um jogador fundamental para a gente. Precisamos dele. Espero que ele se recupere bem. Não tem ninguém mais preparado mentalmente para poder superar essa lesão", afirmou.

Com 33 anos, Filipe Luís retorna ao Brasil após 14 temporadas na Europa. Seu último clube foi o Atlético de Madrid. Ele se junta a Gerson, Rafinha e o espanhol Pablo Marí como contratações realizadas neste meio do ano. Ele fechou um contrato até dezembro de 2021.