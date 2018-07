Já no Sul, Cruzeiro treina e prevê dureza contra Inter

CAXIAS DO SUL - A comissão técnica do Cruzeiro resolveu antecipar a viagem para Caxias do Sul (RS) em um dia. A delegação viajou na sexta-feira e na manhã deste sábado já realizou um treinamento na cidade gaúcha, local da partida contra o Internacional pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

No estádio Alfredo Jaconi, do Juventude, o técnico Marcelo Oliveira comandou um treino recreativo sem a presença de Bruno Rodrigo. O zagueiro foi poupado das atividades, mas não será problema para o duelo, que será disputada no estádio Centenário, do Caxias, e pode dar ao Cruzeiro a liderança isolada da competição.

De acordo com o treinador, conquistar a terceira vitória fora de casa e se manter em primeiro é o principal objetivo, diante um adversário bastante qualificado e que dificultará muito as pretensões mineiras. "Será um jogo extremamente difícil, contra uma equipe técnica, de muito poder criativo e muito bem treinada. Só que o Cruzeiro está se preparando para se manter nas primeiras colocações e temos que jogar com muita entrega e determinação, que são características do Cruzeiro", disse Marcelo Oliveira.

O atacante Dagoberto, que já defendeu o Internacional, afirmou neste sábado que o duelo promete muita emoção. "Quando duas equipes fortes e de tradição se encontram, você sempre espera algo grandioso. Os últimos confrontos entre os clubes sempre apresentaram bons jogos, partidas gostosas de se ver. Tenho certeza que vai ser um grande espetáculo", destacou.