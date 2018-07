'Já passou da hora de mudar essa história', lamenta Ricardo Gomes

A derrota para o Atlético-PR na Arena da Baixada freou a reação do São Paulo no Campeonato Brasileiro. O técnico Ricardo Gomes lamentou o resultado ruim para a sua equipe, que estacionou nos 34 pontos e no 12º lugar da tabela, mas também elogiou o empenho do elenco fora de casa.

"Tivemos uma boa apresentação, mas não soubemos concluir. Fomos bem no primeiro tempo, iniciamos bem a segunda etapa e depois caímos. Foi um jogo bem disputado, poderia ter acabado com a vitória do São Paulo, mas terminou com a vitória do Atlético-PR. É triste, mas gostei do espírito da equipe", avaliou.

O treinador garante que a oscilação da equipe não é motivo de alerta. "Não estou preocupado com essa irregularidade. Em duas derrotas, essa e a para o Palmeiras, o espírito vai ser guardado. Vai funcionar. Não tenho nenhuma preocupação."

E Ricardo Gomes admite que o jejum na casa do rival é um incômodo para todo o grupo. "É um estádio diferente, com presença de público diferente, com muita animação do adversário. É muito difícil ganhar três pontos aqui. Já passou da hora de mudar essa história."

Agora a atenção do São Paulo se volta para a Copa do Brasil. Na quinta-feira, enfrenta o Juventude, em Caxias do Sul, pelas oitavas de final da competição. No jogo de ida, foi surpreendido pelo rival no Morumbi por 2 a 1. O treinador tenta transmitir confiança: "É um jogo de 180 minutos. Fomos mal em 90, vamos recuperar."