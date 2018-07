Já pensando em 2015, Botafogo encara o Santos na Vila Belmiro

O Botafogo enfrenta o Santos, neste domingo, 30, às 17 horas, na Vila Belmiro, pela 37.ª rodada do Brasileirão, já pensando no planejamento de 2015 para o futebol. Carlos Eduardo Pereira, o presidente recém-eleito, se movimenta na dura tarefa de reerguer o clube da crise financeira e técnica que deixou o time em situação delicada nesta temporada.

Durante a primeira semana da nova gestão, iniciada na última quarta-feira, membros da nova diretoria tentaram arejar o clima junto ao elenco. Eles conversaram com os jogadores tentando motivá-los para as duas partidas finais do Brasileirão e já deram início às negociações para tentar a permanência do goleiro Jefferson, principal nome da equipe.

O que pode ser uma boa notícia para o clube é a chegada de Carlos Alberto Torres, capitão do tricampeonato mundial da seleção brasileira, ao comando do futebol, da categoria profissional à base. O ex-jogador, que atualmente é comentarista de uma emissora de TV, disse que sua nomeação deve ser anunciada oficialmente pelo clube em breve.

Apesar da temporada repleta de dificuldades, para a nova diretoria é fundamental vencer o duelo contra o Santos para encerrar a sequência de cinco derrotas seguidas e iniciar bem a gestão. Mas o técnico Vagner Mancini deve ter problema para montar o time. O atacante Jobson ainda se recupera de uma contusão na coxa esquerda e corre o risco de não ter condição. Caso sua ausência se confirme, o jovem Yuri Mamute deve assumir o posto de titular.