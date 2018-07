Já rebaixada, Ponte Preta busca motivação para evitar nova derrota na despedida

A Ponte Preta apenas cumpre tabela na 38.ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. Já rebaixado para a Série B, o time de Campinas (SP) se despede da elite neste domingo, quando enfrenta o Vasco, às 17 horas, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. O técnico Eduardo Baptista não definiu quem serão os 11 titulares, mas deve manter a mesma base dos últimos jogos.

+ Vasco enfrenta Ponte Preta buscando classificação 'sem sofrimento' à Libertadores

"Chegamos até agora juntos e vamos sair da competição juntos", justificou o técnico, que só deve promover uma mudança em relação ao time que perdeu para o Vitória por 3 a 2, na última rodada.

Expulso infantilmente, o zagueiro Rodrigo cumpre suspensão automática. O jogador de 37 anos, porém, foi liberado pela diretoria dos treinamentos ao longo da semana e deve ter o seu contrato - com duração até dezembro de 2018 - rescindido. Marllon, pretendido pelo Corinthians, vai entrar na defesa. Já o atacante Emerson Sheik não está nos planos da comissão técnica e, lesionado, sequer viajou para o Rio de Janeiro.

A principal dúvida de Eduardo Baptista é no aproveitamento ou não de Danilo Barcelos. O lateral-esquerdo, que vinha atuando como meia, está gripado e será melhor avaliado pelo departamento médico. Se não jogar, o meia Renato Cajá deve ser o substituto. O volante Naldo cumpriu suspensão contra o Vitória e fica como opção no banco de reservas.

"Vamos manter o grupo que se dedicou bastante nos últimos jogos e que, infelizmente, por algumas circunstâncias não deu certo", afirmou o treinador, que no início desta semana acertou a sua permanência para a próxima temporada.