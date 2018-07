Já rebaixada, Portuguesa rescinde com mais 2 jogadores

O Campeonato Brasileiro da Série C já começou para a Portuguesa. A equipe foi rebaixada de forma precoce na Série B e pretende iniciar o planejamento para a próxima temporada o quanto antes, pois antes da competição nacional disputará o Campeonato Paulista, onde o grande objetivo é se manter na elite. A diretoria anunciou a rescisão contratual de dois jogadores. São eles: o volante Jocinei e o meia Allan Dias.

Allan Dias foi titular em grande parte da campanha pífia realizada pela Portuguesa na Série B. O jogador revezava entre boas e más partidas, mas nunca foi unanimidade no Canindé. Já Jocinei foi contratado à pedido do técnico Marcelo Veiga, porém, não rendeu o esperado e foi pouco utilizado por Vágner Benazzi.

Apesar a Portuguesa ter confirmado a rescisão, o meia Allan Dias nega que tenha chegado em acordo com a diretoria do clube. O jogador, que tem vínculo com o clube até o próximo dia 30, garantiu que não tinha nada decidido.

As dispensas não devem parar por aí. A Portuguesa deve rescindir com mais jogadores até o término da Série B. O zagueiro Rafael Perez e o meia Djalma já negociam um acordo com a diretoria do clube. O presidente Ilídio Lico, em outras oportunidades, garantiu que utilizará boa parte da base da equipe no Paulistão.

Ao que tudo indica, a reformulação da Portuguesa não será apenas dentro de campo, mas também fora dele. Será uma limpeza geral. Nesta quinta, o clube anunciou oficialmente as demissões do diretor de futebol, Fernando Gomes, e do gerente de futebol, Carlos Luppo. Os dois entraram em conflito com o restante da diretoria e preferiram deixar os cargos.

Com a saída dos dois dirigentes, o futebol da Portuguesa ficará praticamente abandonado até o final deste ano. Já rebaixada, o time ainda tem mais cinco jogos a fazer na Série B para só depois começar o planejamento para a próxima temporada. A tendência é que o atual treinador, Zé Augusto, não siga no cargo em 2015.

Ainda que não seja confirmado, o ídolo Rodrigo Fabri, que ocupa o cargo de assessor da presidência, também deve deixar o clube nos próximos dias por divergências com Ilídio Lico. Como se nota, ninguém chega a um acordo no Canindé.