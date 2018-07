Já rebaixado, Bragantino leva virada do Audax em despedida da elite

Com isso, o Bragantino terminou mesmo com sete pontos, na lanterna do Grupo D e na penúltima posição geral, só na frente do lanterna Marília, que somou dois. O Audax terminou com 22 pontos, em terceiro lugar do Grupo B, em sétimo na tabela geral.

O Bragantino até deu pinta que poderia se despedir com vitória, saindo na frente com um gol de João Vitor, aos 21 minutos. Após a falha do goleiro Sidão, a bola ficou livre para o atacante completar para as redes.

Mas o visitante reagiu e empatou aos 44 minutos, num chute de longe de Rondinelly que morreu no ângulo do goleiro Lauro. O empate foi o resultado mais justo para o primeiro tempo, disputado num ritmo de treino.

No segundo tempo, o Audax logo aproveitou o baque do Bragantino para marcar o segundo gol. Camacho fez a jogada e Thiago Silvy completou. O jogo só teve novas emoções quando o volante Muralha, emprestado pelo Flamengo, fez duas faltas violentas e foi expulso aos 32 minutos.

Enquanto o Bragantino vai tentar se reorganizar para a disputa da Série B, que começa em maio, o Audax ainda não sabe o que fará no segundo semestre. Ano passado, o time "vestiu as camisas" do Guaratinguetá e disputou o Brasileiro da Série C.

FICHA TÉCNICA:

BRAGANTINO 1 X 2 AUDAX

BRAGANTINO - Lauro; Bruno Ferreira (Uchôa), Bruno Fereira, Renato Santos (Wellington Reis) e Pará; Adilson Goiano, Léo Gago, Muralha e Caio (Esquerdinha); Erick e João Vitor. Técnico - Vagner Benazzi.

AUDAX - Sidney; Didi, André Castro e Marquinho; Yuri, Camacho, Rondinelly, Rafael Longuine (Matheus) e Gilsinho (Leonardo Alves); Thiago Silvy e Ytalo. Técnico - Fernando Diniz.

GOLS - João Vitor, aos 21, e Rondinelly, aos 44 minutos do primeiro tempo. Thiago Silvy, aos nove minutos do segundo.

ÁRBITRO - Thiago Scarsati.

CARTÕES AMARELOS - Léo Gago, João Vitor e Muralha (Bragantino).

CARTÃO VERMELHO - Muralha (Bragantino)

RENDA - R$ 4.415,00.

PÚBLICO - 869 pessoas (total).

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).