Já rebaixado, lanterna Avaí só cumpre tabela em Curitiba Rebaixado para a Série B de 2012 com duas rodadas de antecedência, o Avaí enfrenta neste domingo, às 17 horas, o Coritiba, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Com 20 derrotas na competição, a meta avaiana agora é minimizar os reflexos do vexame para sua torcida ao longo do ano com objetivo de, pelo menos, encerrar o Campeonato Brasileiro sem a condição de lanterna.