Já sem Autuori, Vasco bate Bonsucesso em jogo-treino

RIO - Momentos depois de perder Paulo Autuori, que deixou o clube por problemas estruturais, o Vasco realizou seu primeiro teste sem o treinador. Nesta terça-feira, a equipe derrotou o Bonsucesso por 2 a 0, em jogo-treino realizado em São Januário. O colombiano Montoya marcou o primeiro, enquanto o segundo foi contra.

Comandado pelo auxiliar Jorge Luiz, o Vasco não teve maiores dificuldades para chegar ao resultado. E o primeiro gol saiu após bela jogada de Carlos Alberto, que limpou a marcação e bateu para boa defesa do goleiro. No rebote, Montoya teve calma para limpar o zagueiro e tocar para o gol vazio.

Na segunda etapa, o time da casa chegou ao segundo gol e definiu o placar. Após cobrança de escanteio da esquerda e desvio na segunda trave, o zagueiro do Bonsucesso se atrapalhou e, na tentativa de tirar a bola, tocou contra o próprio gol.

Nesta terça, o Vasco foi escalado com: Diogo Silva; Fellipe Bastos (Marlone), Jomar, Renato Silva e Yotún (Guilherme Costa); Fillipe Soutto (Robinho), Wendel (Baiano), Carlos Alberto (Dakson) e Montoya (Reginaldo); Eder Luis (Thiaguinho) e Tenório (Leonardo). A equipe volta a campo no domingo, quando faz o clássico com o Flamengo, no Mané Garrincha, em Brasília, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.