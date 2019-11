Já sem Castán, Vasco pode ficar sem Ricardo para clássico com o Flamengo

O Vasco está com problemas em seu sistema defensivo para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro. Além de o time não poder contar com Leandro Castán para o clássico com o Flamengo, o zagueiro Ricardo Graça desembarcou, nesta segunda-feira no Rio com uma lesão na coxa esquerda, fruto de uma pancada durante a vitória, por 3 a 0, sobre o CSA, domingo, em Maceió, pela 32.ª rodada.

O zagueiro já iniciou tratamento visando sua melhora para disputar o clássico de quarta-feira, diante do Flamengo, no Maracanã. Caso o jogador não possa atuar, o técnico Vanderlei Luxemburgo tem quatro opções: Henríquez, Werley e os juniores Miranda e Ulisses.

Leandro Castán vai ter de cumprir o segundo jogo de suspensão consecutivo, por causa da expulsão na derrota para o Palmeiras, em São Januário. Na oportunidade, o defensor, que estava pendurado, recebeu o terceiro cartão amarelo e na sequência foi advertido com o vermelho direto. Com isso, acumulou as punições.

Apesar de o objetivo principal do clube seja permanecer na Série A, o Vasco está a sete pontos da zona de classificação à Copa Libertadores de 2020. O goleiro Fernando Miguel afirmou pensar jogo a jogo, mas não deixa de sonhar com a oportunidade de disputar o torneio. "Acho que é dessa forma que se precisa fazer essa reta final de campeonato. Vamos para um clássico muito importante na sequência e esperamos fazer uma grande partida."

Depois do Flamengo, o Vasco vai disputar mais cinco jogos no Brasileiro. A sequência terá: Goiás (casa), São Paulo (fora), Cruzeiro (casa), Bahia (fora) e Chapecoense (casa).