Jackson aposta em regularidade para brilhar no Palmeiras

O zagueiro Jackson é mais uma opção para a defesa nas mãos do técnico Oswaldo de Oliveira. O jogador assinou contrato de empréstimo válido por um ano e em 2014 apareceu com destaque no Goiás, onde fez um bom Campeonato Brasileiro e chamou a atenção pela regularidade, algo que ele espera repetir no Palmeiras.

Em 38 rodadas do nacional, Jackson não jogou apenas em quatro. Duas delas, foi contra o Inter, clube que detém seus direitos econômicos e por isso não permitiu que ele atuasse e outras duas cumpriu suspensão por causa de cartão. "A temporada foi muito boa para mim no ano passado. Vou trazer isso comigo no Palmeiras para que eu possa dar continuidade nesse trabalho. Aqui tem muitos zagueiros, todos querem jogar e eu não sou diferente. Tenho muito respeito pelos meus companheiros, mas quero jogar", avisou o jogador de 24 anos.

Com a camisa 26 nas costas, ele revelou que foi procurado pelo Santos e como não recebeu proposta oficial e o Palmeiras apresentou um projeto que lhe agradou, não pensou duas vezes para escolher. "O Enderson (Moreira, técnico do Santos) chegou a me ligar. Houve o interesse e no momento, preferi o Palmeiras pelo projeto que estava sendo feito e estou muito feliz pela escolha. Agradeço ao Enderson pela indicação e ao Santos pelo interesse", explicou o defensor.

Atualmente, Oswaldo conta com oito opções para a defesa. Além de Jackson, estão no grupo Tobio, Nathan, Victor Ramos, Vitor Hugo, Wellington, Thiago Martins e Gabriel Dias, único que já foi avisado que está livre para procurar clube.