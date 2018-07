Jackson quer mostrar que merece renovar com o Palmeiras

Sem poder contar com Leandro Almeida, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, para encarar o Vasco, domingo, em São Januário, o técnico Marcelo Oliveira já confirmou a entrada de Jackson na defesa do Palmeiras, para atuar ao lado de Victor Ramos. O defensor espera aproveitar a nova oportunidade para convencer o treinador de que merece ficar na equipe e a diretoria de que deve renovar seu contrato.

“Tenho contrato de empréstimo até o fim do ano e faltam seis meses ainda. Estou pensando em trabalhar, assumir de vez a vaga de titular e aí as coisas se resolvem naturalmente”, disse o defensor, que tem seus direitos federativos ligados ao Internacional.

O fato do treinador já confirmar sua entrada na equipe pouco depois do término do clássico com o Santos, domingo passado, é algo que deixa Jackson animado e ainda mais empolgado para o jogo. Para ele, foi uma prova de confiança. “A gente sabendo que vai jogar, trabalhamos diferente. A gente já começa a se preparar bem antes. Fico feliz pela confiança que o Marcelo está dando. Agora é corresponder”, explicou.

Essa, inclusive, deve ser a única novidade do Palmeiras para entrar o Vasco, em comparação ao time que bateu o Santos por 1 a 0 na última rodada. Assim, a equipe deve ser Fernando Prass; Lucas, Victor Ramos, Jackson e Egídio; Gabriel, Arouca, Robinho, Dudu e Rafael Marques; Leandro Pereira. Lucas Barrios, mais uma vez, deve começar no banco de reservas.